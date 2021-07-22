Китай резко отверг предложенный ВОЗ план расследования коронавируса

Правительство Китая резко отвергло план второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану», — заявили китайские власти.

Также указывается, что КНР поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе и выступает против политизации расследования происхождения вируса.

17 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.