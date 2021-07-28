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Врач дала советы по питанию после перенесенного COVID-19

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Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники лечебного питания, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева дала советы по питанию после перенесенного COVID-19, передает радио Sputnik.

В процессе восстановления от коронавируса важную роль играет сбалансированное разнообразное питание с высокой калорийностью. На каждый килограмм массы тела в сутки должно приходиться по 20-30 килокалорий с учетом тяжести состояния и изначальной массы тела.

Врач посоветовала съедать в день минимум три-четыре порции продуктов из следующего списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои. «Должно быть достаточное количество белка в рационе — от 1,2 до 2 граммов на килограмм массы тела для борьбы с атрофией мышечной ткани с учетом состояния почек», —объяснила Вараева.

Эндокринолог призвала разнообразить рацион, чтобы получать максимальное число питательных веществ. Важно употреблять сезонные фрукты и овощи, не менее пяти порций ежедневно (около 80 граммов на порцию). Кроме того, питание после болезни должно быть регулярным.

«Важно иметь не менее трех основных приемов пищи и от одного до трех перекусов. Лучше питаться умеренными порциями, но часто и регулярно», — подчеркнула врач.

Ранее россиянам перечислили опасные после вакцинации продукты. К ним относятся сахар тростниковый, перец чили, какао, кофе, арбузы, ананасы, грибы, дрожжи пивные, пекарские, а также чайный гриб.

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