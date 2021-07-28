Попова раскрыла число привитых «Спутником V» по сравнению с другими вакцинами

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыло число привитых «Спутником V» россиян по сравнению с другими вакцинами. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 миллионов россиян, «ЭпиВакКороной» — около одного миллиона человек, и «КовиВаком» — около 300 тысяч россиян.

Ранее Анна Попова заявила, что вирус стал активно мутировать в последние полгода, а также стал более изменчив. Она подчеркнула, что он отличается от того, что можно было наблюдать еще год назад.

Также на отметила, что заболеваемость COVID-19 снижается в 10 регионах России, в 14 ситуация стабилизируется.