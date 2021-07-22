Петербург обогнал Подмосковье по числу суточных заражений COVID-19

Санкт-Петербург обогнал Подмосковье по числу заболеваний COVID-19 за сутки. Соответствующие данные приводятся на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировано 1943 случая заражения коронавирусом, а в Московской области — 1835. Накануне в Петербурге зафиксировали 1939 случаев, а 20 июля — 1934. В Подмосковье вчера, 21 июля, выявили 2161 случай заболевания коронавирусной инфекцией, а 20 июля — 2478.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 471 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала пандемии коронавируса составило 6 054 711.