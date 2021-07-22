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В России выявили 24 471 новый случай коронавируса

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России за минувшие сутки выявили 24 471 новый случай COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 054 711. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России зафиксировали 23 704 заболевших, темп прироста составил 0,41 процента.

24 471
случай COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявили в Москве (4287), Санкт-Петербурге (1943) и Московской области (1835). Меньше всего — в Еврейской автономной области (39), Чукотском автономном округе (31), Магаданской области (28) и Ненецком автономном округе (14).

За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 796 человек, всего с начала пандемии — 151 501.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 660, общий — 5 427 457.

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