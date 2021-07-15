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В Петербурге рассказали о недоступности двух вакцин после завоза «КовиВака»

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
СМИ сообщили о недоступности в Петербурге двух вакцин после появления «КовиВака»

После завоза партии «КовиВака» в Санкт-Петербурге все еще недоступна вакцинация этим препаратом. У петербуржцев также отсутствует возможность сделать прививку «ЭпиВакКороной». Об этом стало известно из публикации портала «Мойка 78».

«На сегодняшний день в Санкт-Петербурге вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" недоступны. Запись на вакцинацию данными вакцинами приостановлена», — заявили в Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом.

Вакцину «КовиВак»привезли в Санкт-Петербург 12 июля. Через два дня в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева рассказали, что препарат уже развозят по прививочным пунктам. Однако запись на прививку вакцины центра имени Чумакова все еще недоступна.

Также стало известно, что вакцина «КовиВак» в очередной раз закончилась в Москве в воскресенье, 11 июля. Препарата не стало менее чем за сутки — утром 10 июля в столицу привезли 850 доз вакцины. На данный момент ожидается поставка от Минздрава России.

Ранее российские ученыеобъяснили популярность вакцины «КовиВак». По словам директора института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, информационная кампания вакцины центра имени Чумакова накладывается на консервативность жителей страны. Препарат сделан по тому же принципу, что и классические прививки от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов, поэтому россияне относятся к нему с доверием.

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