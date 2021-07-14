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Российский регион приостановил вакцинацию от COVID-19

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Минздрав Ульяновской области приостановил вакцинацию от COVID-19

В Ульяновской области приостановили вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

«Вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом», — сообщили агентству в пресс-службе регионального Минздрава.

Уточняется, что очередная партия российского препарата «Спутник V» должна поступить в регион в четверг, 15 июля.

Всего с начала прививочной кампании в область поступило 232 942 комплекта вакцины. По данным на 12 июля, первым компонентом было привито около 40 процентов от числа местных жителей, которых нужно вакцинировать.

В Минздраве уточнили, что в Ульяновской области на данный момент действует 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации. Они продолжают работать, несмотря на отсутствие препаратов: можно проконсультироваться со специалистами и записаться на прививку.

11 июля стало известно, что запасы вакцины «КовиВак» в очередной раз закончились в Москве. Подобная ситуация возникла в столице не в первый раз: о дефиците препарата местный депздрав уже сообщал 22 и 28 июня.

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