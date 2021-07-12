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Российские ученые объяснили популярность вакцины «КовиВак»

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Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Ученые назвали консерватизм причиной популярности вакцины от коронавируса «КовиВак» у россиян. Объяснение специалистов опубликовал РБК.

По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, информационная кампания «КовиВака» накладывается на консервативность жителей России. Сама вакцина создана по хорошо известной технологии, а люди скептически относятся к иным способам изготовления, как у «ЭпиВакКороны», и «Спутника V».

«"КовиВак" сделан по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Проблема в том, что много такой вакцины произвести трудно. Будет неизбежный дефицит», — рассказал в свою очередь вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, что вакцинация «КовиВаком» переносится легче, чем «Спутником V», однако последний обеспечивает более высокий уровень защиты из-за повышенной выработки антител к коронавирусу. Он посоветовал прививаться «КовиВаком» переболевшим COVID-19, так как в этом случае будет наблюдаться высокий титр антител.

Ранее сообщалось, что поступившая в павильоны «Здоровая Москва» вакцина «КовиВак» закончилась меньше чем за сутки. В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что жителям столицы предложили оставить контактные данные для прививки в другой день.

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