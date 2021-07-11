Не успевшим привиться «КовиВаком» москвичам пообещали перезвонить

Жителям столицы, которые 10 июля не успели привиться препаратом «КовиВак», предложили оставить контакты для получения вакцины в другой день. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Всего в данном списке оказалось около двух тысяч горожан. Отмечается, что в ближайшие дни им позвонят специалисты и пригласят на вакцинацию этим препаратом. В общей сложности прививку «КовиВаком» 10 июля получили 12 тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что поступившая в павильоны «Здоровая Москва» вакцина «КовиВак» закончилась меньше чем за сутки. В каждом пункте его ограниченное количество — не более 850 доз. Желающих сделать прививку вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов.