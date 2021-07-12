Врач объяснил популярность вакцины «КовиВак»

Главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский объяснил популярность вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, это связано с тем, что вакцина однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации.

Врач отметил, что россиянам приходится заниматься поисками этого препарата, так как его произведено очень мало.

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», — сказал специалист.

Терский порекомендовал россиянам сделать прививку, так как вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что поступившая в павильоны «Здоровая Москва» вакцина «КовиВак» закончилась меньше чем за сутки. В каждом пункте его ограниченное количество — не более 850 доз. Желающих сделать прививку вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов.