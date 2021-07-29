Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о работе врачей в пандемию в эфире общества «Знание». Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Самым сложным было перенастроиться, превратиться из хирургов, онкологов в инфекционистов. Но наши доктора быстро обучались, перепрофилировались и быстро начинали лечить ковид», — сказал Проценко и добавил, что переквалифицироваться больнице в инфекционную пришлось за десять дней.

Врач добавил, что клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции приходилось разрабатывать «с колес». Врачи изучали опыт зарубежных коллег. Проценко поблагодарил за помощь в работе волонтеров-медиков и ординаторов. По его словам, работать в красной зоне шли ординаторы, и теперь одно из реанимационных отделений больницы полностью состоит из выпускников прошлого года.

Глава медицинского учреждения рассказал об отличиях третьей волны коронавируса от ситуации начала пандемии. У большинства пациентов, по словам врача, выявляют индийский штамм коронавируса. Теперь тяжело болеют в том числе и молодые пациенты.

«Появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», — заявил врач.

По его словам, единственный способ прекратить пандемию — это вакцинация. Также медик напомнил, что необходимо соблюдать меры предосторожности: придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки.

Ранее он заявил, что при коронавирусной инфекции применение антибиотиков строго не рекомендуется. Проценко отметил, что антибиотики необходимо покупать строго по рецепту, так как их применение в некоторых случаях может оказаться фатальным для пациента.

