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Проценко предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При коронавирусной инфекции применение антибиотиков строго не рекомендуется. Об их опасности предупредил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко, слова которого передает URA.RU.

По его утверждению, антибиотики не помогают при вирусной инфекции.

«У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. Поэтому применение антибиотиков при этом очень опасно. Антибиотики при вирусной инфекции принимать строго не рекомендуются», — рассказал медик.

Он отметил, что антибиотики необходимо покупать строго по рецепту, так как их применение в некоторых случаях может оказаться фатальным для пациента. Это может вызвать такие последствия, как колиты, а также нарушения желудочно-кишечного тракта, заключил врач.

Ранее Проценко заявил, что подхватить COVID-19 можно после введения первого компонента вакцины, так как к этому времени стойкий иммунитет еще не сформирован. Он добавил, что иммунитет развивается через две недели после введения первого компонента. После первой инъекции пациент не может считаться вакцинированным, объяснил специалист.

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