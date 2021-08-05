Доктор Мясников констатировал общее снижение интеллекта людей

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос журналиста Владимира Соловьева относительно того, действительно ли у переболевших коронавирусом людей снижаются когнитивные способности. Доктор согласился с выводами ученых и констатировал общее снижение интеллекта у человечества. Эти выводы он сделал в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Соловьев вспомнил исследование британских ученых, которые утверждали, что ухудшения в работе мозга могут произойти даже после легкой формы коронавируса.

«Знаешь что, какие нахрен британцы? Зайди в мой Instagram и прочитай комментарии людей про прививки от COVID. Ты понимаешь, опасен не COVID (...) — опасно общее снижение какого-то разума, это удивительно», — резко прервал собеседника Мясников.

Доктор добавил, что проблема заключается не только в позиции противников прививок. Многие люди, по словам Мясникова, добровольно отказываются от диспансеризации, при этом они не хотят бросать вредные привычки. Врач отдельно упомянул многочисленные случаи, когда у больных во время персональных обследований находили риски сердечных заболеваний из-за плохой наследственности.

«[Врачи] сказали: "Если вы не будете вести себя правильно, то будете умирать от инфарктов-инсультов, потому что в генетике, у вас в геноме заложено". И посмотрели через три года. Большинство не сделали ничего: ни курить не бросили, ни похудели. А вот так, нафиг оно», — добавил доктор.

Ранее специалист Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Денис Федоряк раскрыл способ, который может помочь восстановить когнитивную функцию мозга после перенесенного коронавируса.