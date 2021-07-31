В РАН раскрыли способ восстановить интеллект после COVID-19

Специалист Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Денис Федоряк раскрыл способ, который может помочь восстановить когнитивную функцию мозга после перенесенного коронавируса. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Федоряк прокомментировал опубликованное в журнале The Lancet исследование о том, что после COVID-19 может снизиться уровень интеллекта. Для восстановления когнитивной функции специалист посоветовал не только решать задачи на логику, но и задействовать творческие способности.

«Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением», — пояснил Федоряк.

Эксперт отметил, что в этом вопросе есть «много неясностей». Он также обратил внимание на предположение исследователей о том, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией».

Исследование в журнале The Lancet было опубликовано ранее. Ученые заявили, что ухудшения интеллекта могут произойти даже после легкой формы коронавируса. Последствия болезни средней тяжести они сравнили с инсультом. У пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, снижение оказалось на уровне семи пунктов IQ.