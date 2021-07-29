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Россиянам назвали возможные причины снижения интеллекта после COVID-19

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Фото: Unsplash

Кандидат психологических наук, доцент МГППУ Юлия Кочетова рассказала о возможных причинах снижения интеллекта у переболевших COVID-19. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу МГППУ.

«К снижению когнитивных функций и патологиям нервной системы может приводить нарушение функций легких, которое возникает при коронавирусной инфекции», — назвала россиянам возможную причину Кочетова. Эксперт также добавила, что в подобных случаях отмечается снижение поступления кислорода в мозг.

По мнению специалиста, при более тяжелом течении COVID-19 могут проявиться и более серьезные расстройства из-за повреждения нервных волокон и последующего отека головного мозга.

Кроме того, она считает, что стресс из-за пандемии может привести к неврозам, повышению давления и частой утомляемости.

Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» сообщил о пожизненных когнитивных нарушениях после перенесенного в тяжелой форме коронавируса. Люди могут страдать ретроградной амнезией, забывать отдельные слова или порядок действий.

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