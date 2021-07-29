Замечено превращение COVID-19 в более легкую болезнь

Специалисты заметили, что повторное заражение коронавирусом характеризуется более низкой вирусной нагрузкой по сравнению с первой инфекцией, что приводит к более слабым симптомам. Это может указывать на то, что COVID-19 может превратиться в сравнительно легкое респираторное заболевание. Об этом сообщает Sky News.

По данным опроса, проведенного Управлением национальной статистики (ONS) в Великобритании, из 19 470 переболевших коронавирусом людей повторной инфекции подверглись 195 человек. При этом лишь в 48 случаях вирусная нагрузка была высокой. У таких людей наблюдались классические симптомы COVID-19, например, кашель, усталость или головная боль. В других случаях пациенты сообщали о потере обоняния и нарушении работы желудочно-кишечного тракта.

Ученые также сравнили вирусную нагрузку во время первой инфекции и повторной. Если в первый раз среднее значение Ct составило 24,9, то второй раз оно повысилось до 32,4. Ct показывает, сколько необходимо циклов полимеразной цепной реакции, чтобы выявить присутствие коронавируса. Более высокое значение Ct соответствует меньшей вирусной нагрузке. Инфицированные люди с более низкой вирусной нагрузкой с меньшей вероятностью заболеют и распространят вирус.

Даже с учетом повышенного риска, создаваемого мутантными штаммами, такими как «дельта»-вариант коронавируса, количество повторно инфицированных британцев остается низким. Таким образом, иммунитет, оставшийся после болезни или вакцинации, может способствовать смягчению COVID-19 и постепенному угасанию пандемии.