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Ученые доказали снижение эффективности вакцины Pfizer спустя полгода

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Фото: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Ученые доказали, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech спустя полгода снижается с 96 до 84 процентов. Об этом сообщает издание Stat со ссылкой на препринт научной работы, опубликованный на сайте medRxiv.

Согласно данным исследования, максимальная эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», наблюдается спустя два месяца после вакцинации. После каждые два месяца она снижается в среднем на 6 процентов и спустя полгода достигает 84 процентов. Отмечается, что если эффективность вакцины будет падать такими же темпами, то через 18 месяцев с момента прививки она составит менее 50 процентов. В таком случае будет необходима ревакцинация.

В то же время общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения COVID-19 составляет 97 процентов.

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили, что общий уровень антител начинает падать уже через шесть недель после полной вакцинации и может упасть более чем на 50 процентов в течение десяти недель. Специалисты проанализировали данные 600 человек и выяснили, что после двух доз вакцины Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca. При этом клинические последствия от снижения антител пока еще не ясны, поэтому нельзя говорить о падении уровня защиты против коронавируса.

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