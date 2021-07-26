В Дании получившим две разные прививки от COVID-19 предложат третий укол

В Дании гражданам, получившим две разные прививки от COVID-19, власти предложат сделать третий укол. Об этом сообщает датское издание DR.

По информации СМИ, такая мера была принята из-за отказа государства использовать вакцину AstraZeneca, так как после ее применения есть риск возникновения тромбоза. Теперь все, кто сделал первую прививку AstraZeneca, а вторую Pfizer или Moderna, вынуждены поставить дополнительный укол.

Также власти обеспокоены, что многие страны не принимают туристов, прошедших перекрестную вакцинацию. Сейчас из-за этого около 150 тысяч граждан Дании не могут поехать в другие страны, что становится дополнительным стимулом сделать третью прививку.

Ранее в Испании отказались закупать препарат AstraZeneca. Причиной для отказа послужили побочные эффекты вакцины. Так, у привившихся пациентов появляются тромбы, что является серьезной угрозой жизни и здоровью.