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Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca

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Фото: Nacho Doce / Reuters

В министерстве здравоохранения Испании отказались от дальнейших закупок вакцины компании AstraZeneca для населения страны, сообщает Cadena SER со ссылкой на ведомство. Такое решение было принято в связи с побочными эффектами препарата. Ранее ожидалось, что государство закупит 31 миллион доз вакцины.

Испанский минздрав отметил, что в настоящий момент вакцина AstraZeneca поступает в автономные сообщества (регионы прим. «Ленты.ру») Испании, исключительно для завершения вакцинации граждан старше 60 лет. Ведомство сообщает, что население в возрасте от 60 до 69 лет полностью привито на 78 процентов, в возрасте от 70 до 79 лет — на 97,6 процента. На 100 процентов привито население старше 80 лет.

Из всего запланированного объема испанцам поступило только 10,3 миллиона доз препарата. Оставшееся количество Испания передаст другим странам с помощью COVAX — системы глобального доступа к вакцинам от COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.

Ранее некоторые европейские страны приостановили поставки вакцины AstraZeneca из-за тромбоза, проявляющегося у привитых этим препаратом пациентов. Тем не менее производитель настаивает на безопасности своей вакцины.

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