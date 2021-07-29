В «Векторе» сообщили о 26 миллионах привитых россиян

В научном центре «Вектор» сообщили, что в России полностью привиты от коронавируса 26 миллионов граждан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале о вакцине «ЭпиВакКорона».

Первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян, уточняется в сообщении.

Полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» прошли около миллиона человек.

Ранее 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что полностью в стране «Спутником V» вакцинированы около 20 миллионов россиян. Препаратом «КовиВак» вакцинировано около 300 тысяч человек, отметила она.