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В «Векторе» сообщили о 26 миллионах привитых россиян

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Фото: Евгений Синицын / Globallookpress.com

В научном центре «Вектор» сообщили, что в России полностью привиты от коронавируса 26 миллионов граждан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале о вакцине «ЭпиВакКорона».

Первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян, уточняется в сообщении.

Полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» прошли около миллиона человек.

Ранее 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что полностью в стране «Спутником V» вакцинированы около 20 миллионов россиян. Препаратом «КовиВак» вакцинировано около 300 тысяч человек, отметила она.

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