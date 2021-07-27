Врач заявил о пожизненном нарушении когнитивных функций после коронавируса

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» сообщил о пожизненных когнитивных нарушениях после перенесенного в тяжелой форме коронавируса. В частности, люди страдают ретроградной амнезией, забывают слова, порядок совершения определенных действий. Кроме того, по словам медика, с каждым перенесенным COVID-19 человек становится все глупее и глупее. Именно в этой части необходима максимально тщательная и качественная реабилитация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие несколько лет важнейшей задачей в сфере здравоохранения станет реабилитация и профилактика осложнений у граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. «Да, конечно, реабилитацией надо будет заниматься. После того как мы немножко отойдем от пиковых значений заболеваемости», — заявил Собянин.

Реабилитация должна быть комплексной

По словам Кондрахина, от коронавируса страдают слишком много систем организма, поэтому реабилитация должна быть именно комплексной. Пока, как отметил врач, неясно, насколько качественно удастся реализовать эту задачу: на данный момент нет ни полноценной программы, ни информации о том, будет ли она включена в ОМС или же пациентам придется платить за нее самостоятельно.

«Пока я не видел никакой постковидной программы, но существуют направления, которые согласованы при других заболеваниях и, возможно, что-то из этого можно будет перенести сюда. Кроме того, проблема в том, что по правилам ОМС не оплачивает реабилитацию, разве что первые полгода после инсультов и инфарктов. Если это будет государственная программа, оплаченная, например, за счет средств города, то ситуация значительно упростится», — заметил Кондрахин.

Платная реабилитация действительно может стать большой проблемой для многих пациентов, считает врач, так как от коронавируса страдает множество различных систем и индивидуальный подход необходим к каждому частному осложнению.

«Самое основное — это, конечно, сердечно-сосудистые осложнения, нарушения сердечного ритма, повышенное давление, — перечислил Кондрахин. — Сильно страдает и кроветворная система, существует риск тромбозов, инфарктов, инсультов. Отдельное внимание стоит уделить и когнитивным нарушениям».

Глупее с каждым разом

Наиболее тяжелые когнитивные нарушения, по словам врача, встречаются после коронавируса, перенесенного в тяжелой форме. Они могут возникнуть и в случае легкого течения болезни, но в этом случае последствия обратимы и легче поддаются корректировке.

У многих пациентов развивается ретроградная амнезия, они теряют память, способность адекватно воспринимать происходящее, жить в реальном мире. Люди забывают обычные слова, забывают то, что говорили, теряются в бытовых действиях, вроде того, чтоб открыть бутылку. Человека необходимо буквально выводить из этого сна Андрей Кондрахин врач-терапевт, клинический фармаколог

Для того, чтобы справиться с этими состояниями и восстановить хотя бы часть утраченных функций, как считает врач, необходима комплексная работа психологов, нейропсихологов, неврологов, реабилитологов.

«Дело в том, что коронавирус у нас всего год и мы только-только начинаем понимать, к каким опасным последствиям он может привести, — сказал специалист. — С людьми необходимо заниматься адаптацией, вплоть до того, чтобы заново учить их, как пользоваться мячом или открывать бутылку. Это помогает восстановить мозг. Существуют мероприятия, нацеленные на восстановление нейронных связей — у психологов, например, есть картинки, по которым они смотрят, сколько информации способен запоминать человек».

Реабилитация также необходима в области слухо-речевой памяти, иногда в случае, когда затронута речевая функция мозга, по словам Кондрахина, требуется даже помощь логопедов.

«Чем тяжелее была болезнь, тем сильнее страдает мозг. В последней медицинской статье, которую я читал, говорится о том, что коронавирус ведет именно к необратимым когнитивным нарушениям. То есть с каждым новым перенесенным СOVID-19 человек становится все глупее и глупее», — резюмировал врач.