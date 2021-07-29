Россия
 
Последние новости
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу материи
Дело о смертельном ДТП с военными под Москвой направлено в суд
Россиянин устроил погоню за женой и протаранил ее авто с тремя детьми внутри
Загадочные изображения котов на улицах города заинтересовали москвичей 
Москва решила обогнать по чистоте мировые столицы
В «Векторе» сообщили о 26 миллионах привитых россиян
Взыскание миллиардов долларов с России в пользу ЮКОСа обжалуют
В Госдуме назвали условие для выплаты «дочке» ЮКОСа миллиардов долларов
Украинский подросток-живодер сознался в убийстве шестилетней девочки
Новости партнеров
Прослушать новость

Онищенко развеял мифы о вакцинации против COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Все созданные в России вакцины против COVID-19 действительно защищают от него. Такое мнение высказал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. Его слова приводит «Парламентская газета».

«Парад нелепостей мы должны закончить. И эти басни о том, что вакцины не защищают, что очень сильно мутирует коронавирус», — заявил Онищенко.

Он развеял мифы, связанные с вакцинацией, и объяснил, что против гриппа каждый год создают новую вакцину с другими штаммами, а что касается коронавируса, здесь уже второй год работают вакцины на один штамм. Сказать, что коронавирус более склонен к «генетическому дрейфу», чем грипп, нельзя, считает депутат.

По его словам, у некоторых после болезни или вакцинации действительно не вырабатывается иммунитет. Таких людей примерно пять процентов, резюмировал врач. Людям с такими особенностями особенно необходимо носить маски и перчатки. Он подчеркнул, что коронавирус очень серьезно влияет на кровеносную систему, может вызывать осложнения в виде тромбозов.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли объяснить повышенную выработку антител у пожилых людей после перенесенного коронавируса. Причина может быть в особенностях вируса или же в особенности поколения. Также они высказали мнение, что, если антител вырабатывается больше, это не всегда может быть полезно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач назвал противопоказания к прививке от коронавируса при гепатите
Вирусолог объяснил заявление о новой стране-суперраспространителе COVID-19
Врачи не смогли объяснить высокую выработку антител у пожилых после COVID-19