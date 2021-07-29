Вирусолог объяснил заявление о новой стране-суперраспространителе COVID-19

Доктор биологических наук и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил заявление специального докладчика ООН по Мьянме Тома Эндрюса о том, что страна превращается в государство-суперраспространитель коронавируса. В беседе с «Лентой.ру» эксперт заявил, что это типичное политическое заявление, мало относящееся к ситуации с COVID-19.

Эпидемическая ситуация в Мьянме, вкупе с политическим и экономическим кризисом, может привести к тому, что вспышки COVID-19 будут возникать по всему региону, заявил Эндрюс. Специальный докладчик ООН по стране утверждает, что после февральского госпереворота программа вакцинации в государстве застопорилась, тестирование населения не проводится, а больницы практически не работают из-за забастовки врачей.

Положение осложняется тем, что Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли. «Вирус не считается с национальностью, границами, идеологиями, политическими партиями. Он убийца, не обращающий внимание на какие-либо различия», — резюмировал Эндрюс.

«С точки зрения эпидемиологии военные перевороты имеют ничтожное значение»

Алексей Аграновский в разговоре с «Лентой.ру» назвал высказывание спецдокладчика ООН политическим заявлением. По его словам, Эндрюс занялся не своим делом.

«ВОЗ иногда вместо проблем здоровья пытается заниматься другими проблемами. С точки зрения эпидемиологии военные перевороты имеют ничтожное значение. Эпидемическая ситуация в Мьянме неясна и не позволяет делать каких-то выводов, тем более о влиянии обстановки в Мьянме на ситуацию в регионе. Не стоит пытаться притягивать за уши COVID-19 к политике», — подчеркнул вирусолог.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами.