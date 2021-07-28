На любимом курорте россиян в Турции отметили высший уровень опасности COVID-19

Минздрав Турции отметил максимальный уровень коронавирусной опасности в Анталье, которая считается любимым курортом российских туристов. Об этом сообщает информационный портал «Турпром» со ссылкой на данные программы Hayat Eve Sıgar.

Так, в мобильном приложении турецкого ведомства курортный город практически полностью отмечен красным цветом, что говорит о высоком риске заражения COVID-19 на данной территории. «Зелеными» зонами в Анталье остались только специфические районы наподобие кладбищ, лесистых местностей и садов.

Уточняется, что программа была создана Минздравом республики для контроля над ситуацией с коронавирусом в стране, также она помогает отслеживать новые случаи инфицирования граждан.

Кроме того, в приложении есть возможность пройти онлайн-тест на COVID-19 и определить плотность коронавируса в интересующем районе.

Ранее в июле Турция была названа самой опасной страной для здоровья путешественников во время пандемии COVID-19. Согласно данным немецкой туристической компании FTI Group, именно оттуда возвращается наибольшее число инфицированных граждан, при том что за последние два месяца уровень заражения в стране характеризуется как крайне низкий.