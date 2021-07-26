В Турции прокомментировали вероятность закрытия границ для россиян

Власти Турции заявили, что введение новых ограничений или ужесточение существующих антиковидных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике не планируется. Комментарий экспертов приводит портал Tourdom.ru со ссылкой на посольство Турции в Москве.

В дипведомстве заявили, что страна контролирует ситуацию с COVID-19 и закрытие границ для иностранных туристов, в том числе россиян, не обсуждается, поскольку внедренная ранее в республике программа сертификации туризма гарантирует безопасность отдыха в стране.

В посольстве отметили, что высказанное ранее мнение главы Союза инфекционистов Турции Мехмета Джейхана о необходимости ужесточения требований приема иностранных туристов является его личным мнением и не отражает позицию Анкары по данному вопросу.

Ранее в июле из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, турецкое правительство обсуждает вопрос введения более жестких мер для туристов, вплоть до закрытия границ.

