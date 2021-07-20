Турция опровергла возможное закрытие страны для иностранных туристов

Турция опровергла возможное закрытие границ для иностранных туристов из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта». Об этом сообщается в официальном заявлении посольства Турции в России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что во время своего выступления в эфире телеканала CNN Turk политик не делал заявлений, касающихся введения ограничений на въезд в страну иностранных путешественников.

Ранее, 19 июля, СМИ сообщали о планах Турции закрыть въезд в страну для иностранцев в связи с распространением нового штамма коронавируса «дельта». Кроме того, президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан предложил ввести ограничения на въезд российских туристов — по его мнению, штамм «дельта» завозится в Турцию россиянами.