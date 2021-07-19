В Турции предложили закрыть страну для российских туристов

Турецкий эксперт предложил закрыть страну для российских туристов из-за роста показателей заболеваемости новым штаммом «дельта» среди местного населения. Мнением об этом он поделился в интервью Gazete Oksijen.

Так, по словам президента Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмета Джейхана, новый штамм коронавируса распространяется российскими туристами. Специалист отметил, что на момент возобновления авиасообщения, Россия входила в список стран с наибольшим распространением индийского штамма.

«В Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать российских туристов», — считает специалист.

Джейхан уточнил, что в Турции продолжают расти показатели заболеваемости — фиксируется около пяти тысяч случаев по стране в сутки. Кроме того, министерство здравоохранения Турции не раскрывает информацию по распространению штамма «дельта», хотя известно о том, что его заражаемость самая высокая — один человек в среднем инфицирует четырех.

Ранее в июле россиянам рассказали о распродаже авиабилетов в Турцию — улететь в Анталью возможно за 10 тысяч рублей в обе стороны. Так, по словам директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, распродажа билетов вызвана избытком перевозок. «Рейсов на направлении больше, чем необходимо рынку», — заявил эксперт.

