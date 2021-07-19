Россиянка бюджетно отдохнула в Турции и посоветовала не строить больших ожиданий

Россиянка бюджетно отдохнула в Турции, заплатив 63 тысячи рублей за две недели за двоих, и посоветовала не строить больших ожиданий от бюджетных поездок. Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка приобрела путевку в четырехзвездочный отель, тем не менее она оценила его как «твердую “трешку”, даже три с плюсом». Ей не понравилась инфраструктура и расположение гостиницы — добираться до городов нужно было на маршрутке. Питание на курорте она назвала «простоватым», тем не менее призналась, что «всегда находили, что поесть». Помимо этого, девушке понравилась широкая береговая линия пляжа, хотя на нем не было баров или душа.

Туристка также упомянула и некоторые минусы своей путевки. Например, из-за неудобного расписания рейсов у нее было фактически не 14, а 12 дней отдыха. Тем не менее она не расстроилась и напомнила, что нужно быть готовым к другим проблемам — задержкам, переносам или отменам.

В заключение россиянка призвала не строить завышенных ожиданий от отдыха класса эконом — по ее мнению, соотношение цены и качества такой путевки соответствует своему уровню.

«Ну люди, неужели нельзя реально сопоставить стоимость тура и перспективы удобств и сервиса? Неужели кто-то ждет "Мардан Палас" или "Риксос" за эти деньги? Судя по отзывам, да, ждут», — оценила ситуацию россиянка.

Ранее в июле россиянка рассказала о новых схемах «развода на деньги» на турецких курортах. По словам автора блога, самым распространенным способом обмануть туристов на отдыхе является обсчитывание при покупках, тем не менее девушка отметила, что турки придумали новые схемы.

