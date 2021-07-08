«Изголодавшийся» по морю россиянин рассказал о спонтанном отдыхе в Турции

Российский турист «изголодался» по отдыху на море и спонтанно купил первый попавшийся тур в Турцию. Впечатления мужчины от поездки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как признался автор статьи, он не читал отзывов и не выбирал отель. Россиянин «забронировал буквально первый попавшийся тур» исходя из его стоимости — путевка на двоих обошлась ему почти в 45 тысяч рублей.

«Цена очень хорошая. За такие деньги в Краснодарском крае делать нечего, а улететь больше некуда», — отметил он.

Отдельно путешественник рассказал о питании в гостинице. Несмотря на скромный завтрак, состоящий в основном из яичницы или хлопьев, обеды были «с размахом». Отдыхающим предлагали на выбор разные виды мяса, рыбу и традиционные турецкие котлеты.

Из недостатков россиянин отметил неудобное расположение отеля — он находился в 12 километрах от Антальи в поселке Конаклы, где не было даже автобусной остановки.

«Отдыхом довольны, может быть конкретно в этот отель не вернусь, но отдыхать в Турции по принципу "взял за 2 дня до вылета тур на море" мне очень нравится», — резюмировал мужчина.

Ранее в апреле эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip назвали процент россиян, готовых спонтанно сорваться ради поездки за границу. Так, 71,4 процента опрошенных признались, что хотя бы раз в жизни совершали незапланированные путешествия, а 52 процента иногда принимали решение отправиться в отпуск менее чем за сутки до вылета.