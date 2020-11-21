Россияне стали чаще совершать спонтанные поездки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали статистику бронирований и обнаружили, что в октябре 2020 года пользователи стали в полтора раза чаще, чем год назад, покупать билеты в день отъезда.

Доля авиабилетов, приобретенных накануне вылета, составила 7 процентов от общего числа, в 2019 году было зафиксировано всего 4,8 процента. Количество билетов на поезд, купленных в день отъезда, за год выросло с 9,4 до 15,2 процента.

Чаще всего за несколько часов до отъезда пассажиры покупают билеты в Москву и Санкт-Петербург. Спонтанные перелеты россияне также совершают в Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфу и Сочи. Билеты на поезд день в день россияне часто приобретают, отправляясь в Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Тюмень, Брянск и Екатеринбург.

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