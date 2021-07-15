Россиянка рассказала о новых схемах «развода на деньги» на турецких курортах

Российская туристка побывала в Турции и рассказала о новых схемах «развода на деньги»

Российская туристка побывала в Турции и рассказала о новых схемах «развода на деньги», ставших популярными на курорте. Информацией девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора блога, самым распространенным способом обмануть туристов на отдыхе является обсчитывание при покупках — неприятной ситуации легко избежать, если расплачиваться картой, считает россиянка. Тем не менее, девушка отметила, что турки придумали «новый развод».

По рассказам путешественницы, первый раз ее обманули в «приличном» ресторане на турецком курорте Фетхие во время ужина. Пока готовился заказ туристки, ей принесли бутылку воды и «не спрашивая налили в стакан». Позже девушка обнаружила странную позицию в чеке стоимостью четыре лиры, но решила, что это чаевые и не стала «заморачиваться».

Обман раскрылся на следующий день, когда россиянка снова пришла в то же место и выбрала салат, который стоил 54 лиры. Итоговая сумма по счету оказалась 64 лиры — на требования объяснить разницу, персонал ресторана уточнил, что это цена бутылки с водой. При этом девушка не только не заказывала ее, но и отказалась от других напитков.

«Просто персонал накидывает в чек какую-то сумму, и если на этом подловили — пытается выкрутиться», — объяснила туристка.

Второй раз россиянку пытались обмануть в другом кафе — ей предложили выбрать заказ по «старому» меню, а оплату потребовали по «новому», в котором выше цены.

«Естественно, я закатила скандал и мне вернули пять лир! Просто внаглую пытаются содрать больше!», — возмутилась девушка.

Ранее в июле сообщалось, что мошенники придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья. Так, злоумышленники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на настоящем сайте бронирования, а после получения обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте.

