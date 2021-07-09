Россиянин побывал в Крыму и предупредил об одной схеме обмана на курорте

Российский турист побывал в Крыму и удивился одной распространенной схеме обмана, которая до сих пор существует в Бахчисарае. О ней путешественник подробно рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин рассказал, что до 2014 года парковки Бахчисарая были поделены между «местными барыгами», а сотрудники правоохранительных органов не препятствовали незаконному обогащению отдельных граждан. Сейчас же, по словам туриста, «практически все парковки стали муниципальными и бесплатными», однако схема обмана приезжих продолжает существовать.

Так, автор предупредил, что как только турист на машине въезжает в город, его тут же окружают «непонятные личности», которые будут панибратски предлагать оставить автомобиль на их парковке или «усиленно пытаться помочь» припарковать транспортное средство.

«Только вы выйдете из машины, сразу начнется — вот эта парковочка платная, эта только для клиентов ресторана, так что, либо иди ешь в ресторан, либо плати деньги», — передал слова мошенников россиянин.

Мужчина посоветовал «вести себя с этими личностями поувереннее» и требовать документы на аренду земли или подтверждение предпринимательской деятельности.

«Они моментально потеряют к вам интерес и пойдут окучивать следующего терпилу», — заверил автор блога.

Кроме того, чтобы не попадать на уловку мошенников, путешественник порекомендовал сверяться со списком бесплатных парковок, опубликованным на сайте Бахчисарайского муниципалитета. Также мужчина отметил, что на официальной парковке есть шлагбаум, а туристам после оплаты выдается чек.

Ранее в июле была раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отпуска. Юрист по туризму рассказал, что чаще всего мошеннические уловки в настоящее время связаны с коронавирусом и назвал самой распространенной махинацией «овербукинг через положительный ПЦР-тест».

