Раскрыты новые схемы обмана туристов отельерами черноморского побережья

Специалисты раскрыли россиянам новые схемы обмана туристов отельерами побережья на Черном море. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Так, гостиницам выгодны прямые заказы на собственном сайте, поскольку в этом случае им не нужно платить комиссию посредникам. Однако, по словам генерального директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья Дмитрия Констанжа, если у отеля возникают проблемы со свободными номерами, прямые брони пострадают первыми. Это происходит потому, что объекту размещения проще отказаться от одного бронирования, чем портить отношения с крупными агрегаторами.

Тем не менее, такие махинации незаконны — путешественник может написать претензию и потребовать обеспечить оплаченное проживание.

Также одним из самых распространенных способ введения туристов в заблуждение является несоответствие качества жилья заявленному в путевке. Гостю при заселении говорят, что жилье уже занято или пришло в аварийное состояние.

«Подобные случаи возникают весьма часто, и здесь можно рекомендовать лишь одно: старайтесь бронировать жилье на сайтах авторитетных агентов по найму, чтобы в случае чего было куда сообщить о нарушении условий размещения», — поясняет президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер Олег Безродный.

По его словам, нередки и случаи вымогательства у гостей денег за нормальный номер. В такой ситуации эксперт посоветовал

связаться с туристическими агрегатором и рассказать о ситуации. Эксперт убежден, что ссориться с туристическими сервисами гостиницы не захотят и быстро решат ситуацию.

Ранее в мае россиянам раскрыли новую схему обмана при бронировании отелей. Желающим арендовать жилье или снять номер в отеле на сервисе Booking.com приходила фейковая ссылка для оплаты бронирования, по которой мошенники переводили денежные средства на собственный счет и получали в распоряжение платежную информацию.