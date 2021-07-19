Турция заявила о возможном закрытии границ из-за нового штамма «дельта»

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил о возможном закрытии границ для иностранцев из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта». Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил политик, перспектива снятия антиковидных ограничений зависит от темпов вакцинации. «Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация», — сообщил министр.

Он также заявил, что в 2021 году турецкие курорты планируют принять 25 миллионов туристов и получить доход в 20 миллиардов долларов. «Моя личная цель — это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода», — добавил Эрсой.

В воскресенье, 18 июля, Министерство здравоохранения Турции зафиксировало максимальный с конца мая суточный прирост заболеваемости коронавирусом — 7680 человек, из которых 750 пациентов заразились вариантом «дельта».

Ранее в июле с предложением закрыть страну для российских туристов выступил президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан. По его словам, «дельта» распространяется путешественниками из России. «В Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать российских туристов», — подчеркнул эксперт.