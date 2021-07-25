Турция вновь обновила рекорд прироста заразившихся COVID-19, за последние сутки в стране выявили 9586 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает турецкий Минздрав.

По данным на 24 июля, количество заразивших за последние сутки оказалось рекордным показателем суточной заболеваемости с 12 мая. «За последние 24 часа сделано 221 463 теста, выявлен 12 381 случай. Умерли 58 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных — 5,5 миллиона.

Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 в стране захотел ужесточить меры для россиян. По его словам, по отношению у российским туристам необходимо принять более строгие меры, в противном случае рост заболеваемости остановить не удастся.

21 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что страна не столкнулась с ростом эпидемии из-за новых штаммов COVID-19. По оценке Эрдогана, Турция «значительно снизила количество случаев заболевания, пациентов и смертей, добилась больших успехов в вакцинации».