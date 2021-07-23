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В Турции зафиксировали двукратный рост заболеваний коронавирусом за две недели

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Фото: Umit Bektas / Reuters

В Турции суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос более чем в два раза за последние две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Согласно заявлению турецкого ведомства, в четверг, 22 июля, было выявлено 9586 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 52 человека. В министерстве также заявили, что за день было сделано 214 196 тестов на вирус.

Отмечается, что с 1 июля в стране был отменен комендантский час в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что страна не столкнулась с ростом эпидемии из-за новых штаммов COVID-19. По оценке Эрдогана, Турция «значительно снизила количество случаев заболевания, пациентов и смертей, добилась больших успехов в вакцинации».

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