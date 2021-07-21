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Эрдоган оценил ситуацию с новыми штаммами COVID-19 в Турции

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Фото: Reuters

Турция не столкнулась с ростом эпидемии из-за новых штаммов COVID-19, заявил президент Турции Реджем Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Andolou.

По оценке Эрдогана, Турция «значительно снизила количество случаев заболевания, пациентов и смертей, добилась больших успехов в вакцинации». «Я считаю, что мы оставим эту волну позади без дополнительных ограничений, распространяя вакцинацию и соблюдая правила гигиены, использования масок и социальной дистанции», — заявил турецкий лидер на собрании членов правящей Партии справедливости и развития (AKP) в честь праздника Курбан-Байрам.

Эрдоган выразил надежду, что его сопартийцы станут примером для граждан страны, показывая ответственное отношение к борьбе с эпидемией. Он также отметил, что коронавирус открыл новые возможности для турецкой экономики и общества. По его словам, в стране оживает торговля, экспорт бьет рекорды за рекордом, а сектор туризма постоянно повышает целевые показатели.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что число заражений штаммом «дельта» («индийский» вариант) коронавируса в Турции выросло практически втрое. При этом министр неудовлетворительно оценил темпы вакцинации в стране.

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