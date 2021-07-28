Ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек в Болгарии

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к огромному количеству смертей, которые можно было бы предотвратить: из-за неправильных действий властей скончались около 10 тысяч человек. Об этом объявил на выступлении в парламенте глава Минздрава страны Стойчо Кацаров, передает Болгарское телеграфное агентство.

Ключевой ошибкой властей министр назвал то, что в программе вакцинации не было приоритета для граждан старшего возраста и людей с тяжелыми заболеваниями, у которых COVID-19 может вызывать осложнения. Из-за этого во вторую волну страна понесла большие потери: около 80 процентов умерших из-за коронавирусной инфекции были пожилыми людьми.

Другая ошибка болгарского правительства — выбор препарата. Кацаров указал на то, что проблемы в поставках препарата AstraZeneca привели к дополнительным затруднениям в вакцинации.

По данным проекта института Джонса Хопкинса, в Болгарии зарегистрировано 424 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа и более 18 тысяч летальных исходов, связанных с этой инфекцией.