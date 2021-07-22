В Москве началась повторная вакцинация от COVID-19 однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутник V». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Уточняется, что пройти ее можно во всех прививочных центрах города.

«В 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах», — уточнила заммэра.

Она напомнила, что проходить повторную вакцинацию рекомендуется через полгода после инъекции первым компонентом. Кроме того, после улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

Ранее врач Борис Чурадзе назвал максимально допустимую паузу между дозами вакцины от COVID-19. По его словам, вторую прививку препаратом «Спутник V» нужно сделать через 21 день, для «ЭпиВакКороны» этот период составляет 14-21 день, для «КовиВака» — 14 дней. Если поставить вторую прививку вовремя не представляется возможным, то допускается перенос введения второго компонента на несколько недель.