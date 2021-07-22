Вирусолог назвал способное помочь в лечении COVID-19 средство

Препараты, которые разработаны на основе водной вытяжки растений, в частности, чаги (березовый гриб), способны помочь в лечении COVID-19. Средство назвал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью Ura.ru.

По словам специалиста, полгода назад в научной среде обсуждалось, что водная вытяжка растений обладает противовирусным эффектом.

«Мы в лабораторных условиях перебрали несколько десятков растений и увидели очень хорошие эффекты. Если заходить далеко вперед, то можно на основе водных вытяжек начать создавать лекарства», — отметил вирусолог. Он уточнил, что такие разработки могут занять много времени. Так, необходимо выявить, что именно из природных компонентов растений дает хорошую эффективность, создать препараты и провести исследования.

«А если начать применять сейчас, например, как средство для полоскания горла и так далее, то нужно просто доказать эффективность тех препаратов, которые уже хорошо себя показали. В эту в сторону мы сейчас и смотрим», — рассказал Чепурнов.

В свою очередь, эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина подчеркнула, что препараты на основе чаги хорошо известны со времен Советского Союза. Тогда из этого гриба делали настойку, которая использовалась как противоопухолевый препарат.

Она отметила, что в фармацевтической отрасли чага активно используется в настоящее время. Например, хабаровский завод делает густой экстракт чаги, который скупают японцы. Они добавляют его в свои чаи с целью повышения сопротивляемости организма вирусам, заключила Булыгина.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский оценил эффективность экстракта полыни в лечении коронавируса. Он предположил, что его эффективность будет маловероятна.