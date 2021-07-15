Пилот оценил предложение допустить в Россию зарубежные вакцины от COVID-19

Заслуженный пилот России Юрий Сытник оценил предложение Шереметьевского профсоюза летного состава ускорить ввод иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок. В беседе с «Лентой.ру» он осудил эту идею.

Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой допустить и ввезти в страну иностранные вакцины от COVID-19. Письмо было направлено 8 июля, передают «Ведомости».

В профсоюзе объяснили, что иностранные вакцины необходимы, так как летному составу постоянно приходится сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами. «Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — говорится в обращении.

Сытник резко раскритиковал предложение профсоюза пилотов

Заслуженный пилот России заметил, что если разговор идет о том, чтобы разрешить летчикам прививаться иностранными вакцинами, то это оправданное предложение. «Некоторые государства не признают наши вакцины, ни "Спутник V", ни Чумаковскую. Поэтому да, им предлагают пройти тесты на COVID-19 и привиться теми препаратами, которые уже сертифицированы ВОЗ», — отметил Сытник. В таком случае, заметил он, профсоюз сделал правильно, поскольку в противном случае это становится проблемой. «Это потеря времени, и не все экипажи могут выполнять эти полеты», — поделился Сытник.

Однако если речь идет о выводе иностранных вакцин против COVID-19 на российский рынок, тогда предлагать такие меры профсоюз пилотов не должен.

«Это уже не их собачье дело. Профсоюз Шереметьево не должен говорить о государственной программе ввода или не ввода вакцин. Не устраивают вас наши вакцины, прививайтесь теми, прививают вас — рой закрой и сиди, профсоюз нашелся. Ввод на рынок. Давайте сейчас все, что ни попросит профсоюз, Мишустин сделает. Давайте бензин сделаем 26 рублей. Пусть профсоюз напишет Мишустину», — высказался Сытник.

Ранее комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) озвучил предварительные итоги исследований побочных эффектов, с которыми сталкиваются пациенты после вакцинации от коронавируса. Результаты работы опубликованы на сайте регулятора.