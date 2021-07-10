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В ЕС рассказали о новых побочных эффектах после вакцинации

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) озвучил предварительные итоги исследований побочных эффектов, с которыми сталкиваются пациенты после вакцинации от коронавируса. Результаты работы опубликованы на сайте регулятора.

В ведомстве обнаружили новые последствия вакцинации препаратами Comirnaty и Spikevax (мРНК-вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna). Отмечается, что в крайне редких случаях прививки от коронавируса вызывают миокардит и перикардит — болезни сердца, которые порекомендовали включить в список побочных эффектов.

Всего в ЕС применили около 177 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech, а случаев миокардита у привитых зафиксировали только 145, перикардита — 138. Препарат Moderna вкололи почти два миллиона раз, после чего были обнаружены по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Препарат Janssen от компании Johnson & Johnson не рекомендовали применять для пациентов с синдромом капиллярной утечки, при котором плазма крови проникает в ткани через стенки сосудов. Редкое заболевание зафиксировали только у трех привитых, двое из них умерли.

Ранее сообщалось, что ВОЗ расследует случаи миокардита после вакцинации Pfizer. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.

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