В США зафиксировали около 500 случаев миокардита после американской вакцины

В США зафиксировали около 500 случаев миокардита после вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на консультативный комитет американского медицинского регулятора CDC.

При этом комитетом был сделан вывод, что польза от применения вакцины по-прежнему превышает возможные риски. «Доступные на данный момент данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых взрослых», — говорится в выводе технической рабочей группы по безопасности вакцин (VaST).

По словам заместителя директора офиса по безопасности иммунизации CDC Тома Шимабукуро, в стране было зафиксировано 484 предварительных сообщения о миокардите и перикардите у лиц младше 30 лет на 27 миллионов доз. «Похоже, что вакцины mRNA могут быть новым триггером для миокардита», — заявил Мэтью Остер, специалист из рабочей группы CDC по вакцинам.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения проводит расследование данных о случаях миокардита — воспаления сердечной мышцы — после вакцинации препаратом, произведенным компанией Pfizer. Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао рассказала, что организация проводит мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин и изучает поступающие из США и Израиля данные на предмет того, является ли миокардит последствием воздействия вакцины «или это обычное распределение в популяции».