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ВОЗ расследует случаи миокардита после вакцинации Pfizer

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит расследование данных о случаях миокардита — воспаления сердечной мышцы — после вакцинации препаратом, произведенным компанией Pfizer. Об этом в ходе брифинга заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, сообщает РИА Новости.

Как рассказала Симао, сейчас ВОЗ проводит мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин и изучает поступающие из США и Израиля данные на предмет того, является ли миокардит последствием воздействия вакцины «или это обычное распределение в популяции». Организация обнародует всю информацию после того, как появятся научные данные.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.

Ранее британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, которые получили первую дозу вакцин от коронавируса AstraZeneca или Pfizer/BioNTech, и признали наличие побочных эффектов у первого препарата. У некоторых пациентов, получивших вакцину AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения. Реже имела место обратная реакция — повышенное тромбообразование. При этом у препарата Pfizer подобных побочных эффектов не было обнаружено.

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