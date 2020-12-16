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Раскрыто число противников вакцинации в США

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Фото: Reuters

Больше четверти опрошенных американцев решили не прививаться от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования некоммерческой организации Kaiser Family Foundation.

По данным опросов, по меньшей мере 27 процентов американцев — противники вакцинации. Скорее всего, они откажутся от нее, даже если препарат будет бесплатным или его безопасность будет доказана. Отмечается, что большая часть отказывающихся от прививки — это члены Республиканской партии (42 процента) в возрасте от 30 до 49 лет (36 процентов).

Помимо этого, в Kaiser Family Foundation раскрыли самую популярную причину отказа от прививки — опасения возможных побочных эффектов (у 59 процентов опрошенных). Другая причина — недоверие по отношению к федеральным ведомствам, связанным с процедурой одобрения препарата.

Число американцев, которые однозначно или с большой долей вероятности сделают прививку от коронавируса, выросло. Сейчас их доля составляет 71 процент (на 8 процентов больше, чем три месяца назад).

Исследование проводилось с 30 ноября по 8 декабря, в нем поучаствовали 1676 человек на всей территории США.

15 декабря сообщалось, что эффективность вакцины биотехнологической компании Moderna — 95 процентов. Среди неприятных последствий специалисты называют болезненные ощущения в месте инъекции, утомляемость и головные боли.

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