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Инфекционист раскрыл условие для появления «настоящего» коллективного иммунитета

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Фото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи раскрыл условие для появления «настоящего» коллективного иммунитета. Об этом он рассказал в интервью Vox.

По его словам, для того, чтобы сформировался подобный вид иммунитета, необходимо вакцинировать более 75 процентов населения страны. Ученый подчеркнул, что скорее понадобится привить около 85 процентов граждан.

Ранее в США была сделана первая прививка от коронавируса. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech, на очереди — вакцина разработки компании Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

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