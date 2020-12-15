Раскрыта эффективность новой американской вакцины от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало результаты тестирования новой американской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 биотехнологической компании Moderna. Оказалось, что эффективность препарата после второй дозы достигает 95 процентов. Об этом сообщает NPR.

Согласно документу FDA, вакцина безопасна, и серьезные побочные реакции были редкостью. Среди неприятных последствий специалисты называют болезненные ощущения в месте инъекции, утомляемость и головные боли. Обе прививки делаются с интервалом 28 дней. Однако для пожилых людей (65 лет и старше) эффективность вакцины немного снижается и достигает 86 процентов.

FDA попросит группу экспертов оценить, достаточно ли имеющихся научных данных для того, чтобы разрешить экстренное использование вакцины Moderna. Также специалисты определят, какие дополнительные исследования следует провести компании для дальнейшей оценки безопасности и эффективности вакцины.