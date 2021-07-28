Отказавшиеся от прививки британцы оказались в больнице и пожалели

Многие британцы, отказавшиеся делать прививку от коронавируса, оказались в больнице. Газета The Guardian публикует рассказы тех, кто столкнулся с тяжелой болезнью или смертью близких, и пожалел об отказе от вакцинации.

Британский доктор Саманта Батт-Роден (Samantha Batt-Rawden) рассказала, что большая часть тех, кто попадает в отделения интенсивной терапии — люди без прививки от коронавируса. Ее слова подтверждает официальная статистика, согласно которой 60 процентов зараженных в больницах не вакцинированы.

По словам Батт-Роден, выздоровевшие пациенты навсегда меняют свое отношение к прививкам: их скептицизм относительно опасности коронавируса исчезает. Журналисты The Guardian поговорили с одним из таких людей, учителем Абдеррахманом Фадилем (Abderrahmane Fadil). «Мой тест на наличие инфекции положительный… Сейчас я с нетерпением жду выписки из больницы и укола. Советую привиться абсолютно всем, а не ждать, пока болезнь поглотит каждого из нас», — рассказал мужчина.

Однако далеко не всем повезло вылечиться: так, 51-летний Гленн Барратт (Glenn Barratt) скончался из-за осложнений спустя несколько недель лечения. Родственники и медсестры рассказывают, что мужчина отказался от вакцинации. Перед смертью Барратт признался, что хотел бы избежать этой ошибки.

Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса в Великобритании резко подскочило и достигло рекорда с марта 2021 года.