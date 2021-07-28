Число смертей от коронавируса в Великобритании достигло рекорда с марта

Число смертей от коронавируса в Великобритании резко подскочило и достигло рекорда с марта 2021 года, пишет Reuters.

Численность больных коронавирусом не снижается в стране седьмой день подряд. Во вторник, 27 марта, в Лондоне сообщили о регистрации 23 511 новых зараженных COVID-19 и 131 летальном исходе от болезни. Это чуть меньше рекорда, поставленного 17 марта. Тогда от коронавируса скончался 141 человек.

Число пациентов с COVID-19 в британских больницах также неуклонно растет и сейчас составляет 5918, что также является самым высоким показателем с марта. В связи с тревожной статистикой британский премьер-министр Борис Джонсон уточнил, что несмотря на снятие большинства ограничений, надо сохранять хладнокровие. «Люди должны относиться к вирусу с осторожностью. Такой подход сохранит и правительство», — добавил он.

Эпидемиолог Имперского колледжа Нил Фергюсон считает, что британцы могут победить COVID-19 через несколько месяцев. По его словам, ситуация с коронавирусом значительно улучшится до октября.

Британские власти с 19 июля отменили почти все коронавирусные ограничения в стране: жителям разрешили ходить без медицинских масок и собираться большими группами, а предприятиям с высоким эпидемиологическим риском вновь разрешили открыться. Борис Джонсон обратился к населению с просьбой соблюдать осторожность и достойно отнестись к снятию ограничений, а также настойчиво попросил всех, кто еще не получил вторую дозу вакцины, сделать это.

