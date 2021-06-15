В Великобритании перенесли снятие ограничений из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес на месяц снятие всех действующих с марта прошлого года ограничений в стране из-за пандемии COVID-19. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает Reuters.

Окончательно снять все введенные ограничения планировалось 21 июня, однако правительство сочло, что «разумно подождать еще немного» из-за распространения в Соединенном Королевстве индийского штамма коронавируса. Теперь снятие ограничений запланировано на 19 июля. Как пояснил премьер-министр, планируется, что к этой дате все взрослое население страны получит первую дозу вакцины.

В начале января 2021 года Великобритания ввела уже третий по счету национальный карантин. Поводом для этого стало распространение нового штамма коронавируса. В середине апреля некоторые ограничения в королевстве были отменены.